صورة| الحفيد الأصغر لمبارك يظهر للمرة الأولى

شاركت خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متابعيها، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها برفقة زوجها وأولادها.

وظهرت خديجة بسترة "كت" بيضاء، مع بنطلون رياضي باللون الأخضر، كما اكتفت لتسريحة شعر هادئة، ومكياج الـ "نو ميكب".

كما ظهر جمال، بـ "تيشيرت" حمل نفس الشعار الموجود على سترة زوجته، باللون الأبيض أيضًا، مع "شورت" غامق اللون، وحذاء رياضي، وظهر الثنائي، بصحبة أطفالهم، فريدة، ومحمود الحفيد الأصغر للرئيس الأسبق في أول ظهور له.

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يذكر أن خديجة ابنة رجل الأعمال محمود الجمال، وأعلن زواجها على جمال، يوم 4 مايو عام 2007.

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