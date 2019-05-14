شاركت خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متابعيها، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها برفقة زوجها وأولادها.
وظهرت خديجة بسترة "كت" بيضاء، مع بنطلون رياضي باللون الأخضر، كما اكتفت لتسريحة شعر هادئة، ومكياج الـ "نو ميكب".
كما ظهر جمال، بـ "تيشيرت" حمل نفس الشعار الموجود على سترة زوجته، باللون الأبيض أيضًا، مع "شورت" غامق اللون، وحذاء رياضي، وظهر الثنائي، بصحبة أطفالهم، فريدة، ومحمود الحفيد الأصغر للرئيس الأسبق في أول ظهور له.
يذكر أن خديجة ابنة رجل الأعمال محمود الجمال، وأعلن زواجها على جمال، يوم 4 مايو عام 2007.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| الحفيد الأصغر لمبارك يظهر للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.