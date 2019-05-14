أروع أمثلة الوفاء..سعودية تتبرع بإحدى كليتيها لطفلة مريضة بفشل كلوي

في لافتة إنسانية، تبرعت شابة سعودية تدعى "عيدة الحربي" بإحدى كليتيها لـ"ليان العتيبي" البالغة من العمر 10 أعوام، وتعاني من فشل كلوي منذ سنواتٍ عدة.

وأشاد عدد كبير من السعوديين بموقف "عيدة" الإنساني عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وحرصت وسائل الإعلام المحلية على سرد تفاصيل قصتها التي كانت تبحث منذ عام مضى عن شخص محتاج كي تتبرع له بكليتها.

واحتفى عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بـ "عيدة" من خلال تفعيل هاشتاج "بنت حرب تتبرع بكليتها لطفلة".

ومدحها الإعلامي" عبيد مطر العوفي" في تدوينة عبر حسابه الشخصي قائلًا:"ضربت بنت الوطن #عيدة_الحربي أروع أمثلة الوفاء والتلاحم بين أبناء المجتمع بعد تبرعها بكليتها للطفلة #ليان_العتيبي والتي كانت تعاني من المرض ما يقارب 10سنوات وجاءت مبادرتها لوجه الله من أجل إنهاء معاناة الطفلة عيدة الحربي، رياض الخبراء، حي القادسية، كتب الله لها الاجر".

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ومن جانبه، قدم لها منتجع "جيدا بارك" هدية لها، عبارة عن إقامة يوم كامل مع الإفطار الرمضاني لها ولضيوفها الكرام.

وشارك سعوديون ينتمون بمختلف مناطق المملكة وشرائح المجتمع في الاحتفاء بالحربي والدعاء لها بالشفاء، بعد إجراء عملية نقل كليتها للطفلة العتيبي في إحدى مستشفيات الرياض يوم أمس الإثنين.

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