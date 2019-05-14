عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو من حفل توزيع جوائز "دير جيست"، ظهرت فيه الفنانة رانيا يوسف بفستانها الأصفر الجريء الذي كشف عن ساقيها، وذلك خلال برنامج "شيخ الحارة"، الذي يعرض على شاشة "القاهرة والناس".
وقالت رانيا يوسف، خلال حوارها في البرنامج: "أنا كنت قاصدة أظهر الشورت خلال الحفل تحت الفستان، عشان محدش يقول إني مش لابسه شورت تحت الفستان"، مضيفة: "هو أحنا لما بنلبس على الموضة ونلبس أبديت ونظهر بشكل كويس يبقى وحش!؟".
وتابعت: "مش معقول يعني هلبس حاجات قديمة أو مقفلة، أنا بحب ألبس على الموضة".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف: "قصدت أظهر الشورت في الدير جيست.. بحب ألبس على الموضة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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