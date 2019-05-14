النجمات يُنسّقن أحذيتهن مع حقائب اليد بطريقة جذّابة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تعد حقائب التوت الضخمة من الصيحات الرائجة حاليًا، فقد حلّت مكانها الحقائب المصغرة والمتسعة بما يكفي لتخزين الهاتف المحمول أو بعض المفاتيح.

وفي الأشهر الأخيرة، لاحظنا مدى حرص النجمات على تنسيق حقائبهن الصغيرة لتتناسب مع أحذيتهن؛ ما خلق إطلالات جميلة وأنيقة من دون مبالغة.

وكانت جيجي حديد من أقوى المدافعين عن هذا الاتجاه، خلال ظهورها في شهر أكتوبر في برنامج "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"، ارتدت سفيرة ريبوك بدلة بنطلون بيضاء مع الكعب الذهبي لوريبلو، ونسقت كعبها مع حقيبة دمية دب مغطاة بالكريستال باللونين الفضي والذهبي من توقيع جوديث ليبر.

كما احتضنت العارضة أوليفيا كولبو هذا الاتجاه، ففي شهر كانون الثاني (يناير) الماضي حضرت حفل إطلاق مجموعتها اكسبريس مرتدية "شورت" وتوبًا أسود مع سترة برتقالية وردية، وارتدت زوجًا من الكعب المدبب برتقالي النيون من ستيوارت ويتزمان، وحقيبة صغيرة برتقالية من جاكيموس.

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من جهتها؛ احتضنت العارضة كيندال جينر الصيحة لكن بأسلوبها الخاص، حيث شوهدت في نيويورك هذا الأسبوع وهي ترتدي سترة فينتاج من دالاس كاوبويز مع تنورة قصيرة، وأنهت إطلالتها بزوج من أحذية أوكسفورد سوداء لامعة من دكتور مارتنز، وحقيبة By Far سوداء مطابقة.

وفي الوقت نفسه، احتضنت بريانكا شوبرا الصيحة نفسها مع تغيير طفيف في شهر اكتوبر الماضي، حيث نسّقت زيًا من بلوزة وتنورة جلدية من Akris باللون الأحمر مع حقيبة Jason Stalvey حمراء، أما بالنسبة للأحذية، اختارت حذاء مسطحًا بنمط البالرينا مطبعًا بطبعة جلد ثعبان حمراء و بأشرطة متقاطعة.