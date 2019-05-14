رانيا يوسف: "باخد 10 آلاف جنيه نفقة من طليقي ومش بتكفيني"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تتلقى من طليقها 10 آلاف جنيه كـ"نفقة"، وهذا المبلغ لا يكفيها على الإطلاق، وذلك مع الإعلامية بسمة وهبة.

وأضافت "رانيا"، إن إحدى الإعلاميات كانت تُحرض الفنانات على تقديم بلاغات لنقابة المهن التمثيلية بعد واقعة "فستان البطانة" المثير للجدل، والذي ارتدته في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي.

وتابعت "يوسف"، خلال حوارها في برنامج " شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء:" الإعلامية دي مش هقول اسمها بس دي كانت هتموت وتدخلني السجن، ووقعت ما بين إصحابي وحرضتهم ضدي، رغم إني أعرف عنها بلاوي كتير".

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