رانيا يوسف: "ممكن أحب راجل متجوز بس مرتبطش بيه.. ومش هاتجوز تاني"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لا يُمكن أن تتزوج مرة أخرى في المستقبل، حيث إنها تزوجت ثلاثة مرات وانفصلت عنهم، مضيفة: "ممكن أحب راجل متجوز بس مرتبطش بيه".
وأضافت "يوسف"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء: "استحالة أتجوز من واحد متجوز، أو يقولي أنا هطلقها عشانك، مش بحب أضايق واحدة ست، كمان أنا محبش يتعمل فيا حركة زي دي".
وتابعت: "أنا ممكن أحب راجل أعزب أو راجل متجوز، ما هو الحب مش بأيد أي حد، بس أنا لا هتجوز راجل أعزب ولا متجوز ولا مطلق ولا متجوزة تاني خالص".
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