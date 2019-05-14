رانيا يوسف: "بقلد كيم كاردشيان.. واستفدت من أزمة فستان البطانة"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها بالفعل تُقلد الفنانة كيم كاردشيان، كما أنها استفادت من أزمة "فستان البطانة" والذي أثار الجدل خلال ارتدائها له في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث زاد عدد المتابعين لها على صفحة إنستجرام لـ "مليون ونصف".

وأضافت "يوسف"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء: "كيم كاردشيان ست ناجحة وذكية وبحاول أتعلم منها الحاجات اللي تعجبني فيها، الستات الحلوين على طول بيعجبوني".

وتابعت: "أنا بروح كل يوم الجيم وبهتم بنفسي وبهتم بصحتي عشان خاطر مفيش زوج كابس على نفسي، طول عمري مهتمة بنفسي، أنا فاضية أوفر، ومعنديش حد يشغلني".

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