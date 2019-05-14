رانيا يوسف لـ"إبراهيم سعيد": "أنا بستحمى.. ومش قصدي أهين الرجالة"

علقت الفنانة رانيا يوسف، على هجوم الكابتن إبراهيم سعيد، لاعبي النادي الأهلي والزمالك سابقًا بسبب مقولتها "الرجالة المصرية مش بتهتم بنظافتهم مثل اللبنانيين"، حيث رد عليها "هو أنتي بتستحمي أصلا"، وذلك خلال حوارها في برنامج " شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وقالت "يوسف"، إنها لم تُهين المصريين، حيث إن وقت تصريحها كانت متزوجة من شخص مصري، "معقول يعني حهين زوجي"، موضحًا أن البعض يٌفكر بسوء نية، وهناك العديد من الأشخاص الذين ينتقدوها يهدفون إلى الشهرة على حسابها.

وردت على إبراهيم سعيد قائلة: "أنا مش قصدي الإهانة.. وأنا بستحمى يا إبراهيم".

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