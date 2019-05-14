سحور دايت بنظام "الكيتو": فراخ مشوية وكوارع وشوربة "مواسير"

"كوارع وفراخ مشوية وشوربة مواسير"، أصناف دسمة على مائدة السحور يتناولها مستخدمو نظام "الكيتو" الغذائي، الذى يعتمد في حميته على تناول الأطعمة التي تحتوى على بروتين ودهون صحية، وتُحدّد كمياتها حسب سعرات الجسم اليومية.

بعد بحث ودراسة استمرا أكثر من 6 أشهر على الإنترنت، وجدت سماح حسين، الحل الأفضل في إنقاص وزنها باتباع "رجيم الكيتو"، وذلك بعد فشلها في كل أنظمة الدايت التي اتبعتها من بعد إنجاب أبنائها: "مريت بفترة صعبة كنت بأشد على نفسي في الجيم والأكل وباخس، لكن بأرجع أتخن تاني ووزني يزيد، وبتعب جداً، لأن عندي سكر، وانزلاق غضروفي".

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"سماح": مشيت على النظام ده فخسيت 8 كيلو فى شهرين

بعد حساب السعرات اليومية المسموح لها بنظام الكيتو، أصبحت تتناول وجبات دسمة فى السحور، تعويضاً للإفطار الذي لا تتناول فيه سوى المياه، ويكون السحور عبارة عن لحوم مشوية مع سلطة خضراء أو شوربة مواسير أو كوارع، وممنوع تناول السكريات بكل أنواعها، ووفقاً لهذا النظام، فقدت "سماح"، 8 كيلوجرامات في شهرين: "الناس بتستغرب لما بتعرف إننا بناكل الأكل ده على السحور، لكن في الحقيقة إنها مش بتخلينا نعطش، وبنحس بالشبع طول اليوم، لأننا بنعتمد على الدهون الصحية في الأكل، مش الدهون المهدرجة".

تعليقات ساخرة تتعرّض لها إيمان ناصر، من قِبل أفراد أسرتها بسبب تناولها وجبات دسمة ومشوية في السحور، تسمح لها بالحصول على 200 جرام من البروتين يومياً: "يوم بتسحر نص كيلو أجنحة فراخ، ويوم تأنى لحمة متشوحة بالزبدة، كنت 127 كيلو، بقيت 91 في 5 شهور، النظام ده كويس، وخسيت عليه، ومش بفكر أغيره، رغم سخرية الناس".

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