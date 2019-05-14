"أمهات مصر": امتحانات الشهادة الإعدادية صعبة في محافظات ومتوسطة بأخرى

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية شهدت في اليوم الرابع، اليوم الثلاثاء، أسئلة متوسطة الصعوبة في عدد كبير بالمحافظات، وصعبة وفي مستوي الطالب المتميز في محافظات أخرى.

وأضافت عبير، في بيان لها، إن امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة تضمن أسئلة تحتاج إلى وقت كبير للإجابة عليها وبها نقاط كثيرة صعبة، فضلا عن صعوبة الرسومات، ونفس الأمر ينطبق على امتحان هندسة الاسماعلية، فيما جاء امتحان الجبر لطلاب محافظة الجيزة صعب وأثار غضب واستياء أغلب الطلاب.

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وأوضحت عبير، أن امتحان الجبر لطلاب محافظة الإسكندرية جاء في مستوي الطالب فوق المتوسط، بينما تباينت آراء الطلاب حول امتحان الجبر بمحافظة القليوبية بين السهل والصعب.

وأكدت عبير، على سهولة امتحان الهندسة في محافظة الشرقية، بينما جاء امتحان الهندسة في محافظتي المنوفية والدقهلية صعب وتراكمي ويحتاج لوقت طويل للإجابة عليه، فيما جاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في محافظة البحر الأحمر سهل وفي مستوي الطالب المتوسط.

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