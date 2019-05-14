رانيا يوسف: "كنت كيرفي أوي في فستان البطانة.. وبحب أبقى نوتي"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لم تتوقع صدمة المواطنين والجمهور سواء من معجبيها أو من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الفستان المثير للجدل "فستان البطانة" والذي ظهرت فيه بالحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي.
وأضافت "رانيا"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "لما فكرت في الموضوع لاقيت الأجسام الأجنبية غير الأجسام المصرية في اللبس، أنا كنت كيرفي في الفستان أوي، وده طبعا غير لما الموديل كانت لابساه".
وأشارت إلى أنها بعد شراء الفستان وقبل ارتدائه زاد وزنها 5 كيلوجرام، مضيفة: "أنا محرمتش، وبحب أبقى نوتي، وكان فيه زميلات ليا لابسين مفتوح أكتر من كده بكتير".
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