رانيا يوسف عن سر هجوم سمير صبري عليها: "ده محامي طليقي"

علقت الفنانة رانيا يوسف، على هجوم المحامي سمير صبري، عليها والتي قال فيها إنه نادم على تنازله عن البلاغ الذي قدمه ضدها بعد ارتدائها فستان مثير للجدل في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وقالت "يوسف":" هو متنازلش عن البلاغ، عشان هو أصلا مش من حقه يتنازل بعد ما قدم البلاغ للنائب العام، وهو محامي كويس وعارف كده، ليه بقى يطلع يقول أنا تنازلت، هو مش من حقه وميقدرش يتنازل أصلا".

وأشارت إلى أن سمير صبري محامي طليقها الثاني، ومن الممكن أن يكون متربص بها.

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