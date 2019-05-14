هؤلاء ممنوعون من تناول "السمبوسك".. فما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

المعجنات من الأطعمة التي يجب تناولها بحرص شديد، كونها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، مثل "السمبوسة" التي تخبز في الفرن أو تُقلى في "الزيت"، ولأنها ضمن قائمة أكثر المأكولات الرمضانية انتشارًا بين الأسر المصرية، ينبغي معرفة تأثير تناولها حالة الإصابة بأمراض معينة.

الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية، يؤكد أنه غير مقبول تناولها حالة شكوى الإنسان من آلام في القناة الهضمية، وإذا كان لا بد من ذلك يفضل أن تكون مخبوزة بالفرن محشوة بقليل من الخضروات.

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أما إذا كان الإنسان يعاني من الآلام في المعدة يفضل الابتعاد عن "السمبوسة" المقلية، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون، بل يمكن استبدالها بالسمبوسة المخبوزة في الفرن، والتي لا تتسبب في الشعور بآلام وثقل بالمعدة بعد تناولها، شريطة ألا يزيد الإنسان منها عن 3 حبات فقط.

كما حذر استشاري التغذية، من تناول السمبوسة المقلية إذا كان الإنسان يعاني من بعض الأمراض الأخرى مثل القولون، لأن الدهون تعيق القولون عن القيام بمهمته بصورة يسيرة، وهو ما يشعر الإنسان بآلام.

وشدد على عدم تناول كميات كبيرة من السمبوسة حتى وإن كانت مخبوزة بالفرن، فهي ليست بالخطيرة ولكن تتسبب في حدوث اضطرابات بالجسم، مثلها مثل بقية "المعجنات" التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ومن ثم ينبغي تناولها بحذر شديد.