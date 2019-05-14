صيحات رمضان ٢٠١٩ اعتمدتها البلوجرز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 مايو 2019 07:40 مساءً - عوّدتنا مدونات انستقرام بأن يلهمونا اطلالات مختلفة مناسبة للشهر الفضيل، والتي تنوعت هذا الموسم ما بين العبايات والفساتين والبناطيل الصيفية، نشاهدها في ٥ صيحات أساسية ركزت عليها البلوجرز.

التصاميم فاتحة اللون من فاشيسنتا فاطيمة

الفساتين بالألوان الفاتحة

تزامنًا لموسم الصيف مع شهر رمضان، اعتمدت مدونات الموضة تباعًا أزياء رمضانية لم تخلُ من اللمسات الصيفية، كالفاشينيتسا فاطيمة بالعباية البيضاء المنقطة، بخامة خفيفة مناسبة لليالي رمضان الصيفية.

الفساتين المكشكشة من خولة المراغي

الفساتين المزركشة بألوان فاقعة

بالرغم من أنّ الألوان الهادئة كان لها الطابع الأكبر بصيحات رمضان ٢٠١٩، إلا أنّ الفساتين المزركشة كانت خيار الكثير من البلوجرز، كالمدونة مرمر محمد، بالفستان المزركش والمطبع بالورود، مع لمسة من الدانتيل الناعمة، باللون الأسود، ونسقت معه حجابًا باللون الأسود، لاطلالة مناسبة لليالي رمضان.

البدلة الواسعة من فاطمة حسام

البدلة الواسعة

للصبايا اللاتي لا يفضلن ارتداء العبايات أو الفساتين، لكِ أحد الخيارات الأنثوية، ألا وهو البدلة الواسعة، كهذه من فاطمة حسام، باللون الأرجواني النود، مع الجيب بنطلون، نسقي معها دائمًا الكعب العالي لتمنحكِ اللمسة الكلاسيكية.

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الفساتين باللمسة الفلكلورية من مرمر محمد

اطلالات رمضانية مع لمسة من الكشكش

تصاميم الكشكش من الصيحات الأساسية في ربيع وصيف ٢٠١٩، واستطاعت المدونات اعتمادها في رمضان بطريقة مميزة، مع الفساتين الملونة، كالمدونة الخليجية خولة المراعي، مع الفستان الساتان ذي الكشكش على الأكمام، والياقة العريضة للفستان، نسقت معها حجابًا بلون هادىء حتى لا تبدو متكلفة.

خولة المراغي بإطلالة رمضانية

الاكسسوارات وألوان لفات الحجاب البسيطة للمسة هادئة

لفتنا اعتماد ألوان الحجاب الفاتحة مع موديلات العبايات المختلفة، والتي منحت الصبايا اطلالة هادئة سواء مع العبايات باللون الفاتح، أو الفساتين المزركشة.



الكلتش سيكون أحد صيحات رمضان ٢٠١٩ الأساسية، والتي اعتمدته المدونات مع الفساتين الرمضانية، للمسة كلاسيكية بمناسبات رمضان المختلفة، كالكلتش الأسود من دلال الدوب، والفضي من حنين الصيفي.