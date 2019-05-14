عطور بنغمات الزهور لإطلالة صيفية منعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 مايو 2019 07:40 مساءً - هناك الكثير من العطور الزهرية المذهلة، وهي بالتأكيد ليست متشابهة، لذلك بإمكانك اختيار النغمات التي ترغبين فيها، والتي تلائم ذوقك وشخصيتك. وبما أن العطور بنغمات الزهور ملائمة جداً لفصلي الربيع والصيف، فسنقدم لك مجموعة مميزة من هذه العطور لتختاري من بينها ما يعجبك.



Rose of No Man's Land من Byredo

يمزج هذا العطر المميز بين روائح الفلفل الوردي وبتلات الورود التركية، ليمنحك رائحة جذابة لا مثيل لها. وهو يعد أفضل وسيلة ممكنة لنشر عبيرك أينما حللت، بطريقة ناعمة تأسر القلوب.

Rosa Nobile من Acqua Di Parma

قاعدة هذا العطر الرائع غنية بنغمات ناعمة ونابضة بالحياة مثل الماندرين والبرغموت. أما قلبه فيتألف من الفاوانيا والبنفسج وزنبق الوادي، مع لمسة من وردة السنتيفوليا الإيطالية. إنه عطر في منتهى الرقي والنعومة، سيجعلك تضجين جمالاً وأنوثة.

Café Rose من توم فورد

يعدّ هذا العطر الراقي مزيجاً رائعاً من الزهور والتوابل الغريبة والقهوة الداكنة، والذي سيشد الانتباه إليك في كل مكان تحلّين فيه، الى درجة سيرغب المحيطون بك في لمسك. Café Rose هو أحد أكثر عطور توم فورد نعومة وجاذبية، فلا تترددي في تجربته.



Red Roses من Jo Malone London

هذا العطر عبارة عن مجموعة من أروع الورود في العالم، وهو يجسد جوهر الرومانسية الحديثة. سيشعرك عطرRed Roses من Jo Malone London كأنك محاطة بالعديد من الزهور المميزة ذات الرائحة الخلابة.

Une Rose من Frederic Malle

يمزج عطر Une Rose الأنيق بين الفاكهة والعسل والوردة التركية، تتخللها لمسة مميزة من إبرة الراعي. سيعزز هذا العطر من طلتك وأناقتك، ويضيف إليك لمسة راقية ستجذب الأنظار إليك، وهو يستحق التجربة.

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي أيضاً

العطور الخضراء أفضل خيار لفصل الصيف

أجمل العطور لهذا الموسم

عطور النجمات تعكس اختلاف شخصياتهن