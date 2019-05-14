تسريحات شعر زندايا... أتجرؤين عليها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 مايو 2019 07:40 مساءً - النجمة الشابة زندايا تُعرف بجرأتها في تغيير تسريحات شعرها بشكل مستمر. كما تعشق زندايا التغيير في لون شعرها وهي تجرّب ألواناً جديدة دون تردّد، حيث نراها حيناً بـ الشعر الأسود وحيناً بالشعر الأشقر، وأحياناً أخرى بألوان ودرجات تتردّد كثيرات في اعتمادها لمدى غرابتها وجرأتها. على الرغم من أنها في إطلالاتها الأخيرة، بدأت باعتماد تسريحات شعر كلاسيكية هادئة، كتسريحة الشعر المنسدل على الكتفين أو المجعّد إنما بأسلوب أنيق.

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إليكِ أبرز تسريحات شعر زندايا الأخيرة، يمكنك أن تستوحي منها تسريحة شعركِ الخاصة.



من أكثر إطلالات زندايا جرأة كانت تلك التي شاهدناها خلال حفلة Met Gala 2019 منذ أيام والتي اعتمدت فيها قصة الشعر القصير واللون الأشقر لتقارب صورة شخصية سندريلا. وقد حصدت هذه الإطلالة اهتمام الصحافة العالمية وتصدّرت صور زندايا في هذه المناسبة مواقع التواصل الاجتماعي.

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زندايا بشعر أشقر قصير





وفي إحدى المناسبات في مارس العام 2018 اختارت زندايا أن ترفع شعرها المجعّد بأسلوب شبابي أنيق اعتمدت معه مكياج عيون غريب ولافت باللون البرتقالي. لم تعمد زندايا إلى تمليس شعرها قبل رفعه إنما تركته على طبيعته مما أضفى لمسة شبابية على التسريحة.

زندايا بالشعر المرفوع





وفي مناسبة GQ Men of the Year Awards Tate Modern London UK في العام 2018 اختارت زندايا أن تترك شعرها رطباً ومنسدلاً إلى الوراء مع مكياج عينين دخاني. هذه التسريحة تعكس الكثير من جرأة الفنانة، حيث أنه من النادر جداً أن تطلّ نجمة على السجادة الحمراء بشعر مبلّل!

زندايا بشعر رطب







ومن الإطلالات الغريبة التي اعتمدتها زندايا والتي أبهرت فيها مشاهديها هي تلك التي اعتمدتها في حفلة Grammy’s في العام 2016 والتي أطلّت بها بـ شعر أشقر قصير من الأمام وطويل من الخلف. لاقت هذه التسريحة آنذاك الكثير من الانتقادات، خاصة أنها لم تكن مناسبة للنجمة السمراء.

زندايا بشعر أشقر







كثيرة هي الإطلالات التي تعتمدها زندايا والتي تختار فيها أن تكون مميّزة عن سابقتها، حتى في ألوان شعرها فهي تلجأ إلى التنويع والتجديد باستمرار.

استوحي من إطلالات زندايا الجريئة إطلالة خاصة بك لأهم مناسباتك في الصيف المقبل.