فطار اليوم.. كوردن بلو ومكرونة بالريد صوص

نقدم لك اليوم، فطار بسيط لسفرة رمضان، بشرح طريقة عمل الكوردن بلو، والمكرونة بالريد صوص.
- المكونات
كيلو بانية
250 جرام بسطرمة
250 جرام جبنة
بيض
بقسماط مطحون
- الطريقة
يتبل البانية جيدا بالملح، والفلفل الأسود والبهارات والبصل المفروم.
يفرد البانية ويوزع فوقه البسطرمة والجبنة.
يلف البانية بشكل طولي، ثم يغمس في البيض ومن ثم في البقسماط المطحون.
يدخل البانية الثلاجة حتى أن يسخن الزيت.
يقلى البانية في زيت غزير، ويقدم بجانب المكرونة الحمراء والبطاطس المقلية، والسلطة الخضراء.
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