صور| قبل إذاعة حلقتها.. تفاصيل فقدان سمية الخشاب الطحال بسبب ضرب أحمد سعد

"أنا فقدت طحالي بسبب أحمد سعد".. تصريح صادم ذكرته الفنانة سمية الخشاب خلال استضافتها في حلقة برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة الوهبة، المقرر إذاعتها غدًا وبعد غد، وسط ردود أفعال واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب أيام من هجوم طليقها الفنان أحمد سعد عليها خلال ظهوره في البرنامج نفسه.

تصريح "سمية" يؤكد ما نشره "الوطن" قبل 46 يوما، عندما ذكرت تفاصيل إصابة سمية الخشاب بتهتك في الطحال، وفقًا لرواية شاهدة عيان، تعمل داخل مستشفى الجوي التخصصي بالقاهرة، التي حكت أن الفنانة اُحتجزت في العناية المركزة في نوفمبر 2018، و"كان عندها كدمات، وأثبتت الأشعة إن عندها تهتك في الطُحال، بسبب الضرب العنيف".

وأضافت شاهدة العيان: "اتعملها استئصال في الطحال، وكان كل كلامها إن جوزها أحمد ميعتبش الدور اللي هي فيه، وكانت الدنيا مقلوبه وقتها وكان فيه ناس واقفه تراقب المكان علشان ميقدرش يدخل المستشفى".

وتابعت شاهدة العيان قائلةً: "قضت سمية ما يقارب الـ 3 أسابيع داخل المستشفى، وفي أخر يومين جه صالحها ونزل بوست كده ليهم في المستشفي قال إنها تعبانة وحبييتي وادعولها".

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يشار إلى أن سمية أكدت لـ"الوطن"، أنها لن تسكت على اتهامات طليقها، وسترد بشهود وحقائق سُتعلنها لأول مرة، كما ستفجر مفاجأة من العيار الثقيل ستهز الرأي العام، وفقا لكلامها، متابعة: "هو افترى عليّ وظلمني وأذاني وأنا سترت عليه، لأني بنت أصول ولكن لكل شيء نهاية".

يشار إلى أن "سعد" شن هجوما على طليقته الفنانة سمية الخشاب، مطلقا تصريحات صادمة للمرة الأولى، حول كواليس ارتباطهما وتفاصيل طلاقهما، خلال استضافته، اليوم، في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أبرزها أنها سرقت شقته، وأنه لم تُعرض عليها أعمال فنية خلال تلك زواجهما.

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