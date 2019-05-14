كيف احتضنت نجمات هوليوود صيحة الليغنغز الملون؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يغيب الليغنغز عن خزانة المرأة، إذ أصبح من القطع الأساسية التي يمكن أن ترتديه السيدة بالصالة الرياضية أو خارج المكتب وفي المناسبات المختلفة.

وتلجأ الفاشينيستات والنجمات لارتداء مجموعة متنوعة من الليغنغز بظلال محايدة في إطلالاتهن اليومية، إلا أن هناك اتجاهًا جديدًا لم نكن نتوقع رؤيته وهو سراويل الليغينغز الملونة بألوان زاهية.

وتماشيًا مع صيحة النيون التي ظلت قوية منذ أن عرضها المصممون من برادا إلى تيبي للمرة الأولى على مدرجاتهم لخريف 2018، يبدو أن الصيحة قد تسللت إلى عالم الليغينغز الآن، حيث قامت العديد من نجمات هوليوود باحتضانها، بدءًا من عارضة الأزياء آشلي جراهام التي ارتدت مؤخرًا واحدًا باللون الأزرق الكهربائي مع زوج من الكعب المدبب وتوب مطابق أثناء تجولها في مدينة نيويورك.

واختارت النجمة جنيفر لوبيز النمط المطبع باللون النابض بالحيوية، إذ نسقت الليغنغز مع قميص ثقيل وحذاء رياضي أبيض.

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ومن جهة أخرى تألقت جيجي حديد بالليغنغز الأحمر الجريء نسقته مع كروب توب مطابق وقميص أبيض قصير وزوج من الأحذية الرياضية البيضاء أثناء تواجدها في مدينة نيويورك.

أما النجمة ريتا أورا فتألقت بالليغنغز القصير المطبع بنمط شورت راكبي الدراجة الهوائية، وأما العارضة إيميلي راتاجكوسكي فقامت باعتماد اللون البرغندي ونسقته مع جاكيت البومبر بلون مطابق وكروب توب أبيض وزوج من الأحذية الرياضية البيضاء.