أمل كلوني تكشف عن بطنها على السّجادة الحمراء.. والرومانسية مع جورج تفوق التوقعات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيشُ الممثل العالمي جورج كلوني وزوجته مُحامية حقوق الإنسان أمل علم الدين، أسبوعًا مليئًا بالأعمال والأحداث السّعيدة؛ إذ شُوهدا علنيًّا في أكثر من مُناسبة.

يوم أمسِ الاثنين، أطلّ الزّوجان على السّجادة الحمراء لصالة عروض The Space Moderno في روما، ليُطلقا سويًّا مُسلسل جورج كلوني الجديد Catch-22.

ولَبِسَ الثّنائي رِداءَ الرومانسية في ظهوره الأخير، فكان الاثنان يمسكان يدي بعضهما طِوال فقرة السّجادة الحمراء، كما بدا جورج مُمتنًّا لدعم زوجته في إحدى اللقطات التي احتضنها فيها.

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وعلى صعيد الأزياء، بدت المُحامية العالمية مُستعدة لموسم الصّيف بإطلالة كاشفة وأنيقة في الآن نفسه، إذ ارتدت توبًّا مُطرّزًا لونه أخضر "زمردي"، جاء بأكمامٍ قصيرة وكشف عن معدتها الممشوقة، كما نسقته مع تنورة بلون الأوف وايت، وكانت إطلالتها بتوقيع دار الأزياء الإيطالية Giambattista Valli من مجموعة ربيع وصيف 2018.

اعتمدت أمل أحمر شفاهٍ فاتح اللون، وتركت خصلاتها الدّاكنة المموجة تنسدل على كتفيها، كما حملت حقيبة كلاتش ذهبية اللون، وأضافت المزيد إلى طولها بانتعال كعب عال لونه فضّي لامع.

يُذكرُ أنّه احتفل الثّنائي كلوني في بداية الأسبوع الحالي بنَيل جورج لقب الممثل الأكثر جنيًا للأموال، حيث زاد دخلهما لعام 2018 بمقدار 13 مليون دولار، لتصل ثروتهما سويًّا إلى 351 مليون دولار.