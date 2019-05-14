متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعرضُ اليوم الحلقة الـ 9 من برنامج "فوشيا شو"، مع الإعلاميّة، ناديا الزعبي، لنرصد لكِ أحداث الأسبوع من أخبار المشاهير، والموضة، والعلاقات بطريقة خفيفة، ولطيفة. تشاهدون في هذه الحلقة: علاقات النميمة ليست كريهة كما يظنّ كثيرون.. والرّجال كما النّساء! إيّاكِ والانسياق خلف هذه النّصائح، عندما يتعلّق الأمر بالعلاقات العاطفيّة! المشاهير ختام اللحام تُنقذ بداية "الهيبة" من الرتابة.. وتُبكي المشاهدين! Advertisements كاريس بشار تقع بخطأ فادح في "سلاسل دهب".. إليكِ السّبب؟ شتائم النّجوم في برامج المقالب.. هل هي وجبة ملوّثة على الإفطار؟ موضة ميغان ماركل انفقتْ على إطلالات حملها سبعة أضعاف ما أنفقته كيت ميدلتون! أمل كلوني تدعمُ زوجها بفستان بـ8,300 دولار.. أوّل مرّة تظهرُ بهذا اللّون! مايا دياب وتشبيهها بالـ"دجاجة" بعد ظهورها بتصميم غريب من نيكولا جبران جنون النّجمات في ميت غالا 2019

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كانت هذه تفاصيل خبر فوشيا شو: جبل يفقدُ هيبته بعد الانتقال إلى بيروت.. ولا تنساقي وراء هذه النّصائح العاطفيّة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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