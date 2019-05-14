بعد دعمه لها في البرنسيسة بيسة.. أحمد السعدني ومي عز الدين صداقة من نوع خاص

انتقاداتٍ عدة وجهت للفنانة مي عز الدين بعد دورها وإطلالتها في مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي لعام 2019، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معللين بأن الدور لا يتناسب معها فهي تُجيد الأدوار الرومانسية بالإضافة لكونها قدمت الجانب الشعبي خلال مسلسل"دلع بنات"، ما دفعها لإغلاق خاصية التعليقات عبر حساباتها.

الفنان أحمد السعدني ساند "مي" في مشكلتها الأخيرة، حيث نشر صورتين لها عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، إحداهما صورة لها من الواقع والأخرى لشخصيتها في مسلسل "البرنسيسة بيسة".

وأرفق السعدني صورة مي بتعليق "أنا متفرجتش عليكي لأني بصور بس دي هي دي وده مجهود مش طبيعي وعاجب ناس كتير مبروك وربنا يكملها لك على خير"، معللا عدم مشاهدته للمسلسل بأنه مشغول في تصوير أعماله.

لم يكن هذا هو الموقف الأول الذي يجمع بين السعدني ومي عز الدين، ورصد هُن أبرز المواقف التي جمعت بينهما.

غزل متبادل عبر إنستجرام

نشر الفنان أحمد السعدني، على موقعه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له بصُحبة مي عز الدين، في إبريل 2018، وعلق عليها قائلًا: "أختي الحقيقية".

وأعادت "مي" نشر الصورة من جديد على صفحتها الشخصية، لترد: "بحبك يا عيون أختك إنت، يا رب أشوفك دايما مرتاح ومبسوط "، وتابعت: "قاعد جوة ومتربع".

وأثار نشر الصور ردود أفعال متباينة من الجمهور، فعلق أحدهما: "يا جدعان شيرين كانت أخت حسام حبيب برده"، لترد أخرى: "في الآخر هيتجوزوا"، لترد: "يعني نقول مبروك".

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عيد ميلاد مي

احتفلت مي بعيد ميلادها في حفل صغير أقامته في منزلها، إلا أنها حرصت على دعوة صديقها أحمد السعدني، في يناير 2019.

السعدني شارك جمهوره بصورة من الحفل، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام" ظهر فيها وهو يمازح مي مزاحا عنيفا، ظهر في الصورة وهو ممسكا بشعرها من الخلف وبيده الأخرى أمسك بيديها، وأرفق تعليقًا على الصورة قائلًا:" علشان تحرمي تعملي عيد ميلاد تاني".

جدل حول علاقتهما

أثارت "مي" الجدل في مارس 2019، حينما شاركت متابعيها، عبر صفحتها على موقع" إنستجرام"، عن اشتياقها لرؤية صديقها أحمد السعدني، حينما نشرت صورة مجمعة لهما، وعلقت عليها: "وحشتني أكتر صديق ليا.. تخيلو لما تبقى واصل لدرجة ضغط شغل مش لاحق تشوف أقرب صاحب ليك لأكتر من شهرين لغاية دلوقتي.. وحشني بجد".

حضن وتعليق

وظهرت "مي" محتضنة "السعدني" في عدد كبير من الصور، ما أثار جدلا كبيرا مجددًا حول علاقتها بالسعدني، حيث زعم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من قبل وجود علاقة عاطفية تجمعهما.

وعلق السعدني على الصورة قائلا: "وأنا اقول صاحي لاقي 100 ميسد كول ليه، اتاريهم جوزونا تاني وأنا ماعرفش".

وكانت مي عزالدين شاركت الفنان أحمد السعدني بطولة مسلسل "قضية صفية" عام 2010، ومسلسل "وعد" عام 2016.

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