هل يبدأ الزوجان صيامهما إذا سمعا أذان الفجر أثناء العلاقة؟

حالة من الحيرة يقع فيها الأزواج، متسألين عن الحكم الشرعي لصيامهما في شهر رمضان، إذا سمعا أذان الفجر خلال الجماع.

وأكد الشيخ أحمد وسام أمين فتوى بدار الافتاء المصرية، أنه يجب في مثل هذه الحالة الكف عن الجماع فورا، حتى يكون صيامهما صحيحا.

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يشار إلى أن الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد على جواز إقامة علاقة زوجية في ليالي رمضان، في مقطع فيديو منشور على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر "فيس بوك".

وقال "شلبي"، إن الجماع في ليالي رمضان جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، مضيفًا أنه حُرمت العلاقة بين الزوجين، مثلما يحرم تناول الطعام والشراب خلال نهار رمضان فقط.

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