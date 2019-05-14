صور| ملكة جمال العراق تثير الغضب بدعمها لإسرائيل .."كره العرب لليهود مصالح"

تستمر سارة عيدان ملكة جمال العراق لعام 2017 في دعمها لليهود والإسرائيليين، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنتسجرام"، رغم تعرضها الدائم لانتقادات لاذعة بسبب مساندتها لهم.

وأطلقت "سارة" العديد من التغريدات على مدار 24 ساعة المؤيدة لإسرائيل كان أبرزها: "١٢ أيار ١٩٤١.. رئيس الوزراء العراقي رشيد علي الگيلاني يصافح النازي هتلر و يتفق على معاهدة تضمن نهاية المملكة العراقية والنفوذ البريطاني، وبالمقابل تتخلص من المواطنين العراقيين اليهود"، متابعة: "من هنا بدأ الفرهود وانتهت حرية الدين في بلاد الحضارات وتاريخه المرموق.. بداية النهاية".

وعقب ساعات من حديثها عن "الكيلاني" وهلتر"، أوضحت ملكة جمال العراق: "نشرت هذه التغريدة ليس لمجرد غرض التذكير بأن الديانة اليهودية لطالما كانت جزء من العراق و حضارة الرافدين، ولكن لكي تدرك أن كره العرب لليهود اليوم أصوله ليست لها علاقة بالدِّين ولكن لمصالح سياسية جعلت المفتي الإسلامي يكره الإسلام باليهود بعد إتفاقه مع هتلر. هذا هدف الحركة النازية".

وفي سياق متصل، هاجمت "حماس"، ووصفتها بالجماعة الإرهابية، قائلة: "يمكن نشر وقائع سابقة حول الأطفال الإسرائيلين الذين قتلتهم حماس في إسرائيل وفلسطين والعراق ودول أخرى"، متابعة: "سيكون هناك سلام عندما تندد بالإسلاميين الذين يعلمون الأطفال أن يصبحوا جهاديين، وأن يكونوا شهداء زاعمين أن مكافأتهم الحقيقية في الجنة وليس في هذه الحياة".

Advertisements

وفي سياق متصل، أعلنت "العيدان" عن حظرها للمنشورات العدائية ضد إسرائيل عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وطالبت من متابعيها احترام وجهة نظرها، في عدة تغريدات، أبرزها: "إذا كنت تريد مني أن أستمع وأن أؤيد قضيتك، فلا تكون أحمق ووقح، ولا تهاجم معتقداتي، ولا تبث نظريات حول نيتي"، و"لا تجعل النقاد يجعلونك تشكك في معتقداتك".

يشار إلى أن ملكة جمال العراق لعام 2017، أثارت الجدل، في يونيو 2018، عقب نشرها مقطع فيديو وعدة صور، تجمعها بملكة جمال إسرائيل، هدار جانديلسمان، في أثناء زيارتها للقدس، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، معلقة: "شالوم... سلام من القدس أورشليم".

​