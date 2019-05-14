"أماني" تضبط زوجها بأحضان امرأة في شهر عسل.. "بيقولي واحدة بس متكفنيش"

"عرف عليا واحدة تانية في شهر العسل، وشاهدته في حضنها بسيارته، بعد 40 يوما من زواجنا"، هكذا لخصت "أماني ش"، 23 عاما، أسباب طلبها للخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة ببنها.

وروت "أماني" قصتها للأخصائيين الاجتماعين، قائلة: "أنا فتاة حاصلة على دبلوم تجارة وعلى قدر كبير من الجمال، تزوجت من تاجر حبوب عمره 29 عاما، تعرفت عليه عندما ذهبت إلى أحد محلاته لشراء كمية من القمح، ومنذ أن شاهدني أول مرة وهو يطاردني في كل مكان، وعلم عني وأسرتي كل شيء وفي يوم من الأيام طلبني على موبايلى رغم أنني لم أعطيه رقمي الشخصي".

وتضيف: "كلمني وطلب مني أن أقابله في أحد الكافتيريات في مدينة بنها، فوافقت على طلبه وقابلته، وطلب الارتباط بي، بعد أسبوع من التفكير وافقت، كان يحضر لي الهدايا ويأتي إلينا بسيارته الفارهة، لدرجة أن كل البنات كن يحسدوني عليه، وعلى "العز" اللي هاعيش فيه".

عاشت أماني 40 يوما من السعادة، قبل أن تصدم بالفاجعة، "أنا بصراحة اتهنيت معاه وعشت معاه شهر عسل زي ما الناس بتقول، عسل بجد، وكان في غاية الحنان والرومانسية معي، ولكن بعد نحو شهر من الزواج، لاحظت أنه يتكلم في الهاتف كثيرا وبصوت منخفض، وأحيانا يتركني في السرير ويقوم ليتحدث في التليفون خارج غرفة النوم".

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بدأ الشك يسلك طريقه إلى قلب "أماني"، "ومن هنا بدأت أشك أنه يعرف أمراة أخرى، ولكني نسيت الموضوع وفضلت أن أعيش حلمي معه، فهو لم يحرمنى من شيء، ولكن في أحد الأيام خرجت من المنزل لأشتري أشياء ليلا، وفوجئت عقب نزولي من العمارة أنه داخل سيارته وفي أحضانه أمراة".

وأضافت: "فتحت باب السيارة وصرخت فى وجهه ثم صفعته على وجهه، وجريت في الشارع حتى وصلت إلى منزل أسرتى وحكيت لهم ما حدث". قررت "أماني" الطلاق من زوجها ولكنه لحق بها إلى منزل أسرتها، "صارحني بكل سيء قائلا: أنا واحدة بس لا تكفيني.. أنا ممكن أتجوز 10 ستات ورغم ذلك لن أشبع، فقررت طلب الخلع فورا".

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