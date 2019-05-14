الامارات | سمية الخشاب لأحمد سعد: سأفضح المستور

شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب لأحمد سعد: سأفضح المستور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هددت الفنانة المصرية سمية الخشاب، طليقها الفنان أحمد سعد، "بفضح المستور" بعد الاتهامات التي وجهها إليها. وقالت سمية الخشاب في تصريحات لـ "المصري اليوم"، إن كل ما قاله أحمد سعد عن استيلائها على شقته وأمواله كلام غير صحيح وافتراء منه عليها، و أنها سترد على كل ما قاله من أكاذيب بالمستندات والشهود.

وأضافت أنها انتهت من تصوير حلقتها في برنامج "شيخ الحارة" وأنها الآن في مرحلة المونتاج ومدتها 4 ساعات تعرض على يومين، و أنها سترد على كل اتهامات سعد بالمستندات وبالشهود وستفجر مفاجآت خلال الحلقة ستهز الرأي العام.

وتابعت: "اتهمني أحمد بالكثير دون أي وجه حق أو دليل، لقد سامحته على مصائب كبيرة تسبب لي فيها لوجه الله الكريم، سترته كثيرا رغم أن الفضائح لا يوجد أسهل منها، وأمتلك "سيديهات" لأحمد سعد سأكشفها على الهواء مباشرة".