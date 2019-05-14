بالفيديو| أحمد كريمة يوضح الحكم الشرعي لنسيان الصلاة في رمضان

تتسأل العديد من النساء عن الحكم الفقهي حول نسيان تأدية، إحدى الصلوات الخمس خلال شهر رمضان، وكيفية قضائها.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي في تلك المسألة الفقهية، بأنه يجب قضاء الصلوات الفائتة، مستشهدًا بالحديث النبوي: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك"، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية" المذاع على "الوطن تي في".

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"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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