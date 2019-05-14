بالصور| بـ"التليفون والشات".. 5 نصائح فعالة لتحسين علاقاتك الاجتماعية

الفتيات شخصيات اجتماعية بالفطرة، نتيجة تعدد مهامهن في حياتهن الشخصية والعلمية، ما يجعلهن بحاجة إلى التعامل مع الآخرين، وتحسين علاقتهن من حولهن وتطويرها باستمرار، ما يجلب لهن الشعور بالمحبة والآمان والاستقرار، الذي يساعدهن على النجاح والإنجاز في مختلف جوانب حياتهن.

وفيما يلي 5 نصائح فعالة لتحسين العلاقات الاجتماعية، وفقًا لما ذكره موقع entrepreneur:-

سرعة الرد

على الرغم من صعوبة التواجد طول اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن يجب الرد على الرسائل التي ترد منها في أسرع وقت ممكن.

الحديث عبر الهاتف

الاتصالات الهاتفية الدورية، تشعر المتلقى باهتمامك به بشكل شخصي، ما يعزز من علاقتهكما، ويمكن استبدالها بمحادثة عبر "سكايب"، مع ضرورة الاستمرار في مراسلة ومتابعة منشوراته وصوره والتعليق عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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لا تنتظر طلب المساعدة منك

إذا كنت تعرف أن زميلك أو صديقك أو أحد أفراد أسرتك يحتاج إلى نوع من المساعدة ، فقفز وعرض مساعدتك قبل أن يطلبها. على سبيل المثال، إذا كنت تعلم أنها تتحرك ولديك الوقت، فيمكنك تقديم المساعدة، حتى لو كان جسمك سيكرهها في اليوم التالي.

الاهتمامات المشتركة

معرفة الهوايات والاهتمامات المشتركة مهما كانت بسيطة، كمشاهدة أنواع معينة من الأفلام أو ممارسة الرياضة، من أسرع الطرق لتقوية الروابط بين الأخرين.

الثقة

يجب تعلم الثقة في الآخرين، حتى لو تأذيتي في الماضي، من أشخاص في الحياة الشخصية أو المهنية، فجميع أنواع العلاقات تتطلب الثقة للنجاح والاستمرار.

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