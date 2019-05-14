صور| منها الكلاسيكية والمودرن.. أفكار مبتكرة لصنع طاولات من الحقائب

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الطاولات من قطع الأثاث المهمة في المنزل، ولا يكاد يخلو أي منزل من وجودها فيه، وذلك لأهميتها في الأغراض الكثيرة، فهي من أساسيات الديكور وتوجد في مختلف غرف المنزل، ولها استخدامات عدة داخل غرف النوم وخارجها لوضع الإضاءه أو الكتب أو فناجين القهوة، ولها أشكال عدة إما الكلاسيكية أو ذات الطراز الحديث.
ويمكن الاستفادة من حقائب السفر في إعداد وصنع طاولات جانبية ذات أشكال رائعة.
وهناك أفكار عدة لأشكال الطاولات التي يمكن وضعها داخل غرفة النوم او في غرفة المعيشة، سواء عن طريق أرجل لها أو عن طريق ترصيصها فوق بعضها البعض.
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