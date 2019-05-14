يهل علينا شهر رمضان الكريم وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات المغتربين فيتجدد يوميا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة التي قد تكلفهم الأموال الطائلة. ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب إعدادها بكل سهولة. طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص المكونات 3 أكواب أرز. نصف كيلو كبد وقوانص. بصل وثوم. ملح وفلفل. كسبرة خضراء. قرفة. زيت نباتي. طريقة التحضير يسخن الزيت في مقلاة، ويشوَّح البصل والثوم. تضاف القوانص وتشوَّح جيدا، وبعد قليل تضاف الكبدة. تضاف الكزبرة الخضراء، وقليل من القرفة. يغسل الأرز، ثم يطهى بالطريقة التقليدية. عند غليان الأرز، وقبل أن يتشرب يضاف مزيج الكبد والقوانص. يضاف الملح والفلفل. يقلب الأرز ثم يوضع على نار هادئة حتى ينضج. يقدم ساخنا، مع الدجاج أو البط، ويمكن استخدامه في حشو البط والدجاج والديك الرومي. سلطة التبولة الشامية المكونات ثلاثة أكواب من البقدونس المفروم. أربع حبات من الطماطم المفرومة إلى مربّعات. حبة من البصل المفروم. نصف كوب من النعناع المفروم. Advertisements ربع كوب من البرغل. ربع كوب من زيت الزيتون. ربع كوب من عصير الليمون الحامض. ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير - يُغسل البقدونس والنعناع جيّداً، ثمّ يفرمان. - تُغسل الطماطم وتفرمُ إلى مكعّبات ثمّ يفرم البصل فرماً ناعماً. - يوضع البقدونس، والنعناع، والطماطم والبصل في وعاءٍ كبير. يضافُ البرغل ثمّ تخلطُ المكوّنات جيّداً. - يضافُ الزيت، وعصير الليمون الحامض، والملح وتخلطُ المكوّنات. - توضَع في طبق التقديم. عصير قمر الدين المكونات - لفة قمر الدين بمقدار 350 جراما. - 3 أكواب من الماء أو اللبن. - كوبان من السكر. - ثلج. طريقة التحضير - تقطيع قمر الدين إلى شرائح أو مكعبات أو قطع صغيرة حتى يسهل ذوبانه. - وضع "قمر الدين" في ماء ملغي على النار، حتى يصل إلى سُمك مناسب. - خلط قمر الدين بالسكر، ثم اضرب المزيج في الخلاط. - ترك عصير قمر الدين حتى يبرد. - يمكن وضع الثلج على العصير عند تقديمه للضيوف. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر منيو العزاب في تاسع يوم رمضان: أرز بالكبدة والقوانص وعصير قمر الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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