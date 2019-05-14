بالصور| ريا أبي راشد تواجه أزمة في "تويتر" بسبب رامز في الشلال

أعلنت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، تعطل حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، عقب ظهورها مع الفنان رامز جلال، في برنامجه الرمضاني "رامز في الشلال".

ومازحت "ريا" "رامز"، قائلة: "شكرًا رامز جلال لتعطيل حسابي على تويتر.. رامز في الشلال"، مرفقة صورة تحمل رسالة نصية باللغة الإنجليزية توضح تعطل حسابها، نتيجة تلقيها عدد ضحم من الرسائل والإشعارات، التي تعلق على ظهورها في برنامج المقالب الرمضاني.

ورد مقدم "رامز في الشلال" على تغريدها، قائلًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الحمد لله أنه جه على قد كسر في رجلك".

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وقعت الإعلامية ريا أبي راشد، ضحية حلقة أمس الإثنين، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

تدور فكرة البرنامج، حول إيهام الضحية بأنه يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات "العصير، أو الشامبو"، أو تصوير مسابقة رياضية تنافسية، ليتعرض بعدها إلى مقلب.

ولاحظ متابعو البرنامج عدم سخرية رامز جلال من ضحيته في حلقة اليوم، على عكس ما هو متبع مع جميع ضيوف البرنامج على مدار الحلقات السبع الماضية.

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