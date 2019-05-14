بعد كوب "ستاربكس".. هل شهدت الحلقة 5 من "جيم أوف ثرونز" خطأ كارثيًا آخر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم :

بعدما تسبب ظهور كوب "ستاربكس" في أحداث الحلقة الرابعة من الموسم الثامن بمسلسل "جيم أوف ثرونز" في موجة عالمية من السخرية والانتقاد، شهدت الحلقة الخامسة أيضًا جدلاً حول أحد تلك الأخطاء.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مشاهدي المسلسل رصدوا خطأ فادحًا في الحلقة الخامسة، وهو ظهور يد شخصية "جيمي لانستر"، التي قطعت ضمن أحداث الموسم الثالث من المسلسل، وقد ارتدى يدًا ذهبية بدلاً منها.

وتداول عشاق المسلسل في مواقع التواصل المختلفة صورة لجيمي وهو يحتضن سيرسي لانستر وقد ظهرت يده خلف ظهرها، ليسخروا قائلين: "لا تسخروا، 5 مواسم كافية لتنمو يده مرة أخرى". لكن هذا الخطأ المزعوم شهد جدلاً كبيرًا حول صحته.

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وقال بعض المدافعون إن الصورة المتداولة صورة معكوسة للمشهد، وإن اليد التي ظهرت هي يده اليسرى وليست اليمنى التي تعرضت للبتر. فيما قال البعض الآخر إن هذه الصورة من كواليس تصوير الحلقة، وإن يده اليمنى لم تظهر خلال المشهد.

وكانت هناك وجهة نظر أخرى تستنكر تصيد المشاهدين للمسلسل، حيث قال أحدهم: "من الأسهل الاستمتاع بالأشياء إذا لم تكن تبحث عن أسباب لعدم الاستمتاع بها".

وشهدت حلقات الموسم الثامن توجيه انتقادات واسعة للمنتجين، ديفيد بينوف، ودانيل ويس، الذلذان يقومان بكتابة الحلقات، والتي وصلت إلى حد انتقادهما من قبل كاتب الرواية المأخوذ عنها أحداث المسلسل، جورج أر أر مارتن. ويشير البعض إلى أن الانتقادات الواسعة جعلتهما أيضًا ضحية لمحاولات اختلاق واصطناع الأخطاء.