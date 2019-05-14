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انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة العالمية تقدم نصائح لسحور مثالي في رمضان والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:52 صباحاً - وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح لتناول سحور صحيّ، غني بالعناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها الجسم طوال فترة الصيام.
وذكرت المنظمة، في إفادة أصدرتها مؤخراً عن الغذاء الصحي بشهر رمضان، أن وجبة السحور مهمة لجميع الصائمين، خاصةً كبار السن والمراهقين والحوامل والمرضعات، وكذلك الأطفال الراغبين في الصيام.
ونصحت المنظمة بأن تتضمن وجبة السحور الخفيفة والصحية خضراوات وحصة من الكربوهيدرات مثل الخبز أو لفائف الخبز المصنوعة من الحبوب الكاملة.
كما يجب أن تتضمن الوجبة، وفق المنظمة، أطعمة غنية بالبروتينات مثل منتجات الألبان كالجبن خفيف الملح واللبن أو الزبادي، بالإضافة إلى البيض، وطبق جانبي من الطحينة أو الأفوكادو الذي يُعتبر من أفضل الفواكه المليئة بالألياف والمناسبة لتحسين عمل الجهاز الهضمي.
وأوصت المنظمة بعدم الإفراط في تناول الطعام، لأن ذلك يسبب الحرقة والشعور بعدم الارتياح، كما نصحت بتناول الطعام ببطء وبكميات مناسبة لاحتياجك، لعدم الشعور بالتخمة التى تحدث نتيجة امتلاء الجهاز الهضمى بالهواء أو الغازات.
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