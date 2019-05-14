انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل مسلم على يد عصابة معادية في سريلانكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:52 صباحاً - أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الثلاثاء، مقتل مواطن مسلم في منطقة بوتالام، إثر تعرضه لطعنة سكين من قِبل عصابة معادية للإسلام.

وقالت الشرطة في تصريح للصحفيين، إن مجموعة معادية للإسلام رفضت التزام فرض حظر التجوال المعلن في عموم البلاد، الاثنين.

وأضافت أن المجموعة أقدمت على طعن مواطن مسلم يبلغ 45 عاماً، وتُوفي متأثراً بجراحه عقب فترة وجيزة من نقله إلى المستشفى.

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وكانت السلطات السريلانكية فرضت حظراً مؤقتاً للتجول وعلى منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، بعد هجمات "عيد الفصح" التي أوقعت مئات القتلى والجرحى، الشهر الماضي.

وفي 21 أبريل الماضي، استهدفت 8 هجماتٍ كنائس وفنادق في سريلانكا بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح"؛ وهو ما أسفر عن مقتل 253 شخصاً وأكثر من 500 آخرين، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

وتعتبر سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، في حين يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدَّر بـ21 مليوناً.