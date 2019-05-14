هاني الناظر يحذر من سلوكيات خاطئة تمارس أثناء ارتفاع درجات الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، نصائح للمواطنين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وخاصة الأمهات.

وقال الناظر:"من أكبر الأخطاء التي يقع فيها كثيرون هذه الأيام مع ارتفاع درجة الحرارة وخلال أيام الصيف شديدة الحارة، هي الجلوس في المنزل أو أماكن العمل أمام المراوح مباشرة أو أجهزة التكييف، وملابسهم مبتلة بالعرق أو النوم ليلا أمام المراوح وأجهزة التكييف أو توجيه فتحات التكييف في السيارات مباشرة للصدر والوجه".

وأضاف: "وينتج عنه الإصابة بنزلات البرد المؤلمة والتي بدأت تنشر هذه الأيام، ويرجى عدم الوقوع في هذا الخطأ ومن ناحية أخرى لا بد من الحرص على تغيير الملابس المبتلة بالعرق بأخرى جافة مباشرة بعد العودة للمنزل، وخاصةً الأطفال الصغار".

​