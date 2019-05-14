مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، نصائح للمواطنين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وخاصة الأمهات.
وقال الناظر:"من أكبر الأخطاء التي يقع فيها كثيرون هذه الأيام مع ارتفاع درجة الحرارة وخلال أيام الصيف شديدة الحارة، هي الجلوس في المنزل أو أماكن العمل أمام المراوح مباشرة أو أجهزة التكييف، وملابسهم مبتلة بالعرق أو النوم ليلا أمام المراوح وأجهزة التكييف أو توجيه فتحات التكييف في السيارات مباشرة للصدر والوجه".
وأضاف: "وينتج عنه الإصابة بنزلات البرد المؤلمة والتي بدأت تنشر هذه الأيام، ويرجى عدم الوقوع في هذا الخطأ ومن ناحية أخرى لا بد من الحرص على تغيير الملابس المبتلة بالعرق بأخرى جافة مباشرة بعد العودة للمنزل، وخاصةً الأطفال الصغار".
كانت هذه تفاصيل خبر هاني الناظر يحذر من سلوكيات خاطئة تمارس أثناء ارتفاع درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.