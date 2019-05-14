بالصور| فنانة مغربية تثير الجدل مجددا بعباءة "فسفوري" في رمضان

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل، بسبب إطلالتها الجديدة، المنشورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت "دنيا" بعباءة فسفورية اللون ذو فتحة جانبية طويلة، فضفاضة ومزينة بنقوش زرقاء، من توقيع دار أزياء مغربية، بالإضافة إلى حذاء رياضي متعدد الألوان، وتسريحة شعر انسيابية.

وحظي المنشور بتفاعل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت المادة المصورة على 93 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "إيه اللون ده"، و"إطلالة رائعة"، و"هذه العباءة لا تناسب رمضان".

"لبس فسفوري وأكتاف مروحة".. عباءات "غير تقليدية" للمشاهير في رمضان 2019

Advertisements

وتأتي تلك الإطلالة، بعد أثارة الفنانة المغربية الجدل في أول أيام رمضان، بظهورها بعباءة رمضانية طويلة بلون أخضر فسفوري، تحمل نقوش متعددة الألوان حول منطقة الصدر، وسط انتقاد العديد من متابعيها لها، أبرزها: " "مانقدرش نلبس هذا اللون الفسفوري في رمضان إلا لو في البيت لوحدي".

يشار إلى أن الفنانة المغربية فاجأت متابعيها بالتوجه إلى مجال عروض الأزياء، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الجاري، وشاركت جمهورها بإطلالاتها كـ"موديل"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

​