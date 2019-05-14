قبل "الجيم".. ما هي أفضل الأطعمة للتناول خلال رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

يتخذ الكثير من الأشخاص من ممارسة الرياضة أسلوب حياة، فهي تساعد على التحكم في وزن الجسم، وتخفض من خطر الإصابة بالأمراض، لكن الأمر يصعب قليلاً خلال شهر رمضان، فما هي الأطعمة الأفضل للتناول قبل الذهاب إلى صالة الجيم؟

تستخدم العضلات الجلوكوز القادم من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، إذ أن الجسم يخزنه على شكل جلايكوجين في العضلات والكبد. وتعتبر مخازن الجلايكوجين مصدر الطاقة الرئيسي خلال التمارين القصيرة وعالية الشدة، لذا فإن تناول الكربوهيدرات لازم لبناء عضلات الجسم.

كما أن تناول البروتينات يساعد قبل التمرين في زيادة تكوين العضلات، وتحسين قوتها وأدائها، والمساعدة على شفائها من الأضرار التي أصابتها.

وتنصح خبيرة التغذية والصحة الدكتور شيماء نجيب، بتناول من حبة إلى ثلاثة من فاكهة الموز قبل الذهاب إلى الجيم او أداؤ التمارين بساعة أو ساعتين، بجانب الشوفان الذي يمنح الطاقة اللازمة لفترة طويلة على مدار اليوم.

أما للعصائر فنصحت الدكتورة "شيماء" بعصائر الفواكه التي توفر الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة لتمد الجسم بالطاقة وتستمر لساعات طويلة، لذا فهي تعتبر من أفضل ما يمكن تناوله قبل ممارسة الرياضة.

ويمكن تناول البيض خلال وجبة السحور فهو مصدراً متميزاً للطاقة لاحتوائه على الكثير من البروتينات، لذا فهو يعد من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها أيضًا قبل ممارسة التمارين الرياضية.

ويعد وقت الوجبة قبل التمرين أمراً هامًا للغاية، إذ ينصح بتناول وجبة متكاملة تحتوي على الكربوهيدرات، والبروتين، قبل ساعتين أو ثلاث ساعات من التمرين، وفي بعض الحالات لا يمكن الحصول على وجبة كاملة قبل ساعتين من التمرين، ففي هذه الحالة يمكن تناول وجبة بكمية أقل.

وهناك بعض الأنواع من الأطعمة التي يفضل تناولها أثناء وجبة الإفطار، لمد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة الرياضة- وفق ما نشره موقع "Dailymedical".

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- زبدة الفول السوداني

تعد زبدة الفول السوداني مع التفاح خلطة كاملة لإمداد الجسم بالسكر من خلال التفاح ، والبروتين والدهون من زبدة الفول السوداني.

- عصير البروتين

يساعد شرب عصير البروتين على الحفاظ على بروتين العضلات لفترة حوالي 3 ساعات، ما يحافظ على النشاط والطاقة خلال هذه الفترة، كما أنه يساهم في خسارة الوزن.

- الجبن

الجبن هي من الأطعمة الصحية جدًا لأنها تحتوي على البروتينات الكافية والقليل من السكر، التي تعمل على مد الجسم بالطلاقة اللازمة، ما يجعلها من أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها قبل التمرين .

- صدور الدجاج

تعتبر من أفضل ما يمكن تناوله قبل الذهاب للتمرين، ولكن في الفترات المسائية، وهي مصدرًا جيدًا للبروتين اللازم للجسم.