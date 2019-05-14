انت الان تتابع تفاصيل خبر 5 قتلى و10 إصابات إثر اصطدام طائرتين أمريكيتين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 09:50 صباحاً - قُتل خمسة أشخاص، وأصيب عشرة آخرون، وفُقد شخص واحد، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام طائرتين تابعتين لحرس السواحل الأمريكي، جنوب شرقي ولاية آلاسكا.

وأكدت صحف أمريكية محلية أن إحدى الطائرتين كانت تحمل على متنها 11 راكباً، بالإضافة لطاقمها، والأخرى كانت تحمل خمسة أفراد، وسقطتا في منطقة تبعد 45 كيلومتراً شمال منطقة كيتشيكن في ولاية آلاسكا.

وبينت الصحف أن عشرة أشخاص من ركاب الطائرتين أُصيبوا، أحدهم إصابته بالغة، في حين لقي خمسة آخرون حتفهم، وشخص آخر في عداد المفقودين.

بدورها قالت شرطة نيويورك إنها فتحت تحقيقاً بالحادث، وسيتم إبلاغ وسائل الإعلام بالمجريات قبل مغادرة الفريق لولاية آلاسكا.