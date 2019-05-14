انت الان تتابع تفاصيل خبر أمريكا.. أضرار جسيمة في مسجد أحرقه مجهولون والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 09:50 صباحاً - كشفت مستشارية الشؤون الدينية لدى القنصلية العامة التركية في مدينة نيويورك عن تعرض مسجد الديانة بمدينة نيوهافن التابعة لولاية "كونيتيكت" الأمريكية لأضرار جسيمة؛ جراء إحراقه من قبل مجهولين، أمس الاثنين.

وبحسب بيان صادر عن المستشارية، مساء أمس، فإن التحقيقات أثبتت أن النيران التي شبت بالمسجد جاءت نتيجة إحراقه من خلال إلقاء زجاجات حارقة عليه.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين المعنيين يواصلون جهودهم لتوقيف منفذي الاعتداء، وأنهم رصدوا مكافأة مالية لمن يدلي بأي معلومات بشأنهم.

وأوضح أن الحريق بدأ من مدخل المسجد نتيجة إلقاء العبوات الحارقة عليه، وامتدّ حتى وصل إلى الطابق الثالث، مشيراً إلى أنه لم تقع أي وفيات أو إصابات جرّاء ذلك.

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وأضاف البيان: "غير أن هناك خسائر مادية كبيرة، لا سيما في المناطق التي لم يطلها الحريق، لكنها تضررت بشكل كبير جرّاء استخدام أطنان من المياه لإطفاء النيران".

ولفت إلى أن الجالية التركية في الولايات المتحدة، ولا سيما في نيوهافن، تشعر بأسف بالغ حيال الحادث، مضيفاً: "لكن عزاءنا الوحيد أنه لم تقع أي وفيات أو إصابات".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، كان قد أعرب، الاثنين، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، عن أسفه حيال الحادث، مشيراً إلى أنه "يعتبر مثالاً جديداً على ظاهرة العداء للإسلام المتزايدة حول العالم".

وجدير بالذكر أن وقف الديانة التركي يعمل على بناء المساجد للمسلمين في العديد من البلدان.