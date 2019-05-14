حواديت ديمة والجدة سليمة.. الحلقة الثامنة: صفوان الإنسان

الصداقة من الأشياء التي لا يستطيع الإنسان أن يعيش دونها، والمواقف اليومية تجعلنا نتعرف على الأصدقاء الحقيقيين.

والرسول عليه الصلاة والسلام، اختار صديقا له، وهو الصحابي الجليل، أبو بكر الصديق، الذي رافق النبي خلال الهجرة إلى المدينة، وطوال دعوته، وكان نعم الصاحب.

لذلك نقدم اليوم من حواديت ديمة والجدة سليمة، حدوتة عن "أهمية الصداقة"، تأليف مي عبدالهادي، أداء صوتي أسماء عبدالعزيز، ومي عبدالهادي.

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