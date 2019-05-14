ما كمية الملح القصوى يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

أوردت مجلة "ديابيتس راتجيبر" أن الإفراط في تناول الملح يشكل خطرا على الصحة؛ حيث إنه يتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

لذا تنصح المجلة الألمانية المعنية بصحة مرضى السكري بالإقلال من الملح خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب ومرضى الكلى.

وأشارت "ديابيتس راتجيبر" إلى أنه لا يجوز تناول الملح بكمية تزيد عن 5 جرامات يوميا، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وحذرت المجلة من أن الملح يختبئ في العديد من الوجبات الجاهزة والنقانق والجبن ومعلبات الخضروات؛ لذا ينبغي مراعاة اختيار الأصناف قليلة الملح منها.