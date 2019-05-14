تحذير من الإفراط في تناول الجبن

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الجبن يتمتع بفوائد صحية جمة؛ فهو يمثل مصدرا جيدا للبروتين والكالسيوم، غير أنها حذرت من الإفراط في تناول الجبن بسبب احتوائه على الملح والأحماض الدهنية المشبعة، ما يمهد الطريق لبعض الأمراض.

وأوضحت الجمعية أن الإفراط في تناول الجبن يتسبب في رفع مستوى الكوليسترول بالدم، الذي قد يؤدي إلى انسداد الشرايين والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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كما أن الأحماض الدهنية المشبعة قد تحرم الجسم من امتصاص الأحماض الدهنية الأساسية المهمة لتثبيط الالتهابات في الجسم، ما يتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل.

وبالإضافة إلى ذلك يتسبب الإفراط في تناول الجبن في إبطاء وظيفة الكبد، ما يؤدي إلى زيادة نسبة السموم بالجسم ويرفع خطر الإصابة بالسرطان.

وللاستفادة من مزايا الجبن وتجنب مخاطره الصحية تنصح الجمعية بتناول الجبن بكمية لا تزيد عن 50 إلى 60 جرام يوميا.