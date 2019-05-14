أسباب الدوخة في الصيام

تعاني العديد من النساء، الإصابة بـ"الدوخة" أو الدوار خلال صيامهن في شهر رمضان، ما يؤثر على تأديتهن روتينهن اليومي، وشعورهن بالوهن والإرهاق، وقد يمتد الأمر إلى فقدان الوعي.

وطبقًا للأبحاث العلمية، لا يصاب المرء بـ"دوار" بسبب الصيام، حيث أن الامتناع عن تناول الطعام والشراب يؤدي إلى ارتفاع نسبة التركيز، كما أن الإغريق القدماء اعتقدوا أن الصيام يحسن الذاكرة، ويعزز بشكل كبير من القدرات الإدراكية، مما يحفز المفكرين الكبار على الوصول إلى مزيد من الابتكارات.

وفيما يلي أبرز أسباب الدوار خلال الصيام، وفقًا لما ذكره موقع idm program الطبي:-

نقص الماء

على الأرجح، يصاب الصائم بالدوار نتيجة الجفاف، وحرق نسبة كبيرة من السوائل على رأسها المياه، بذلك يجب شرب نسبة مناسبة من الماء قبل الصيام.

نقص الملح

يعد تناول كم قليل من الأملاح قبل الصيام، من أهم الأسباب الشعور بالدوار المستمر.

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انخفاض ضغط الدم

يصاب بعض الصائمين بدوار كنتيجة لـ انخفاض ضغط الدم، والذي يمكن أن تكون سببًا في الإغماء، لذلك يجب تناول وجبات ذات قيم غذائية متكاملة، وحال تكرار الأمر، يجب التحدث إلى طبيبك حول ضبط الأدوية الخاصة بهذا الشأن.

هبوط نسبة السكر

مشكلة يتعرض لها الأشخاص المصابون بمرض السكر، وهذا الأمر يتسبب في تنظيم نسبته في الدم.

وفي هذه الحالة، لا يجب الصيام إلا بعد التنسيق مع الطبيب المختص، مع ضرورة الالتزام بتناول الأدوية في مواعيدها.

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