تحتوي ثمرة جوز الهند على العديد من الفوائد الصحية، والعلاجية، والتجميلية أيضًا، ويحتوي ماء جوز الهند، وهو السائل الموجود داخلها على العديد من الفوائد التي تخص البشرة والشعر.

ويرصد "هُن" فوائد ماء جوز الهند على البشرة حسبما أوردها الموقع الهندي "bold sky":

ترطيب البشرة:

قد يستخدم ماء جوز الهند، في ترطيب البشرة، وإظهارها بشكل مُشرق، فقط قومي بمسح وجهك بقطنة من ماء جوز الهند.

الحد من اسمرار أشعة الشمس:

يعمل ماء جوز الهند على الحد من اسمرار البشرة، الناتج عن أشعة الشمس.

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تنظيف المسام:

يمكن لماء جوز الهند، تخليص المسام من السموم، والدهون الزائدة، وتنظيفها.

علاج حب الشباب:

يعالج ماء جوز الهند، حب الشباب، وأثره، ويفضل تناول كوب يوميًا منه، للتخلص من حب الشباب.

مواجهة التجاعيد:

يحتوي ماء جوز الهند على كمية كبيرة من هرمون السيتوكينينات، الذي يحارب التجاعيد.

علاج التهابات الجلد:

كالحكة والالتهاب، لذا يفضل تناول كوب من ماء جوز الهند، بشكل يومي، لعلاج التهابات البشرة.

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