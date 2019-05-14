بالفيديو| أمين الفتوى يوضح الحكم الفقهي للجماع في ليالي رمضان

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال الحكم الشرعي للجماع بين المرأة وزوجها في ليالي رمضان.

وقال "شلبي"، في مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقتين عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر "فيس بوك"، إن الجماع في ليالي رمضان جائز شرعًا، ولا حرمة فيه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه حُرمت العلاقة بين الزوجين، مثلما يحرم تناول الطعام والشراب خلال نهار رمضان فقط.

Advertisements

يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية، أكدت حرمانية إقامة علاقة زوجية في نهار رمضان.

حيث ذكرت الدار عبر موقعها الرسمي: "اتفق الفقهاء على أن من جامع زوجته في نهار رمضان وتكرر منه الجماع في يوم واحد من أيام رمضان تجب عليه كفارة واحدة؛ وذلك لأن الفعل الثاني لم يصادف صوما، واختلف الفقهاء فيمن تكرر منه ذلك الفعل في يومين من رمضان واحد، أو في رمضانين، ولم يكن كفر للأول، وبيان اختلافهم في ذلك على النحو الأتي، حيث ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية، والحنابلة في وجه، إلى أن من جامع زوجته في يومين من رمضان واحد أو في رمضانين ولم يكفر تلزمه كفارتان".

​