بالفيديو| في "حكايات نهاد".. تعرف على "سمراء" قاضي الحسبة

تحدثت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، من خلال برنامج "حكايات نهاد" الذي يذاع عبر شاشة "الوطن TV"، عن السيدة سمراء بنت نهيك، قاضي الحسبة والتي اتسمت بالعدل الشديد.

وشبهت "أبو القمصان" السيدة سمراء بأنها "جهاز عدالة متنقل"، إذ تولت منصب قاضي الحسبة، لعدالتها الشديدة، حيث كانت تتابع عمليات البيع والشراء والمعاملات المالية والاقتصادية في السوق.

وقالت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن "سمراء" كانت أيضًا تصدر الأحكام وتطبقها على المخالفين بالأحكام.

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وأضافت: أن السيدة سمراء كانت تتجول في السوق وهي ترتدي "الدرع" مما يدل على هيبتها، كما أن سيدنا محمد -عليه الصلاة والسلام- رأها بهذا الزي فأقره ولم يعارضها.

وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب، ظلت في منصبها كقاضي حسبة، كما أنها وصلت لمنصب أشبه بقاضي القضاة.

والسيدة سمراء كانت من حفظة القرآن الكريم، ونقلت الكثير من الأحاديث الشريفة.

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