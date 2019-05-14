مغنية الراب كاردي بي بإطلالة غريبة في شوارع فلوريدا

ظهرت مغنية الراب الأميركية كاردي بي بإطلالة غريبة في شوارع فلوريدا.

وارتدت النجمة الأميركية رداء حمامها المفضّل المصنوع من القماش ذي اللون الأبيض "الروب" للتسوّق في بال هاربور ومول أفينتورا في ميامي السبت، ومن الواضح أن لباس النجمة الحائزة على جائزة غرامي، والبالغة من العمر 26 عامًا، كان بمثابة هدية تذكارية من إقامتها في فندق صن وست ماركيز في ويست هوليوود.\

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وتسوّقت النجمة بهذا المظهر في مجموعة من المتاجر الفاخرة مثل غوتشي وغيرها، وأكملت الإطلالة الغريبة بزوج من الأحذية الجلدية سوداء اللون.

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وظهرت كاردي بنفس الشعر المستعار متعدد الألوان الذي ظهرت به أثناء أدائها في ميامي LIV مساء الجمعة، كما وضعت نفس المكياج الثقيل، وفي هذه الأثناء شارك زوج النجمة "كاردي"، المغني أوفست صورة له وهو يحتضنها مع التعليق: "مكاني السعيد".

وتزوجت كاردي وأوفست البالغ من العمر 27 عامًا في سبتمبر/ أيلول 2017 بعد 7 أشهر فقط من المواعدة، ومنذ ذلك الحين واجهتها ادعاءات الغش في عام 2017 ومرتين في عام 2018.

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