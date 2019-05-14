واشنطن - لايف ستايل
ظهرت مغنية الراب الأميركية كاردي بي بإطلالة غريبة في شوارع فلوريدا.
وارتدت النجمة الأميركية رداء حمامها المفضّل المصنوع من القماش ذي اللون الأبيض "الروب" للتسوّق في بال هاربور ومول أفينتورا في ميامي السبت، ومن الواضح أن لباس النجمة الحائزة على جائزة غرامي، والبالغة من العمر 26 عامًا، كان بمثابة هدية تذكارية من إقامتها في فندق صن وست ماركيز في ويست هوليوود.\
اقرا ايضاً:
كاردي بي أنيقة أثناء أدائها في حفلة "NYC"
وتسوّقت النجمة بهذا المظهر في مجموعة من المتاجر الفاخرة مثل غوتشي وغيرها، وأكملت الإطلالة الغريبة بزوج من الأحذية الجلدية سوداء اللون.
وظهرت كاردي بنفس الشعر المستعار متعدد الألوان الذي ظهرت به أثناء أدائها في ميامي LIV مساء الجمعة، كما وضعت نفس المكياج الثقيل، وفي هذه الأثناء شارك زوج النجمة "كاردي"، المغني أوفست صورة له وهو يحتضنها مع التعليق: "مكاني السعيد".
وتزوجت كاردي وأوفست البالغ من العمر 27 عامًا في سبتمبر/ أيلول 2017 بعد 7 أشهر فقط من المواعدة، ومنذ ذلك الحين واجهتها ادعاءات الغش في عام 2017 ومرتين في عام 2018.
قد يهمك ايضاً:
أوفسيت يقتحم حفلاً غنائياً لزوجته كاردي بي بالورود كي تسامحه
تألّقي في صيف 2019 بحقيبة "زومي" من غوتشي
كانت هذه تفاصيل خبر مغنية الراب كاردي بي بإطلالة غريبة في شوارع فلوريدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.