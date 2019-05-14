تألقي بأجمل فساتين زفاف موضة ربيع 2020

خصصت دور الأزياء العالمية قسم من مجموعات الأعراس لفساتين الزفاف المصممة بقصة ذيل السمكة الشهيرة والتي تؤمن لمن ترتديها إطلالة مفعمة بالجمال كما أنها تساعد في إطالة القامة.

ونضع بين يديك تشكيلة مميزة من مجموعات ربيع وصيف 2020، لتختاري من بينها ما يناسب ذوقك.

منسدلة الأكمام

سيطرت فساتين الزفاف منسدلة الأكمام Off shoulder dresses على مجموعات ربيع 2020، تصميم أنيق سيضفي لمسة أنثوية ناعمة على إطلالتك في يومك الكبير وتجدينه بتوقيع أليسون ويب Allison Webb وسارة نوري Sareh Nouri وجيني بيكهام Jenny Packham.

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قصة ذيل السمكة

في بعض المجموعات خرجت بعض التصاميم عن كونها قصة ذيل السمكة التقليدية، فقدمت ماركة إيزابيل أرمسترونغ Isabelle Armstrong تصميم مموج، وأزدان فستان Randi Rahm بالريش النافر أما الموديل الذي تألقت به عارضة تاداشي شوجي Tadashi Shoji فتألف من طبقات متساوية والتي تعد من أبرز إتجاهات العام القادم.

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الفيونكات الكبيرة

كما أحببنا اللمسات البناتية الرقيقة التي زينت بعض التصاميم مثل الفيونكات الكبيرة التي زينت أكتاف عارضات ماركة ماركيزا Marchesa.

الأكمام الطويلة المطرزة

وركزت بعض الماركات مثل سارة نوري Sareh Nouri وإيزابيل أرمسترونغ Isabelle Armstrong على فساتين الزفاف المصممة بأكمام طويلة بعضها زين بتطريزات فائقة الدقة زادتها فخامة وثراء.

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