إطلالات "فاشلة" في حفل توزيع جوائز "بافتا 2019"

حضر حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون "بافتا" لعام 2019، كبار رواد الصناعة والذين قضوا أمسية راقية ورائعة.

وأقيم الحدث في قاعة البرت هول في العاصمة لندن، وتألق العديد من النجوم في إطلالاتهم أثناء تسلمهم للجوائز، إلَّا أنَّ البعض أخفق في اختيار ملابسه.

وأخطأت كل من الممثلة البريطانية سوران جونز والصحفية كيت غاراواي والممثلة جنيفر ميتكالف في اختيار ملابسهن، حيث تصدرن قائمة أسوأ الإطلالات خلال الحدث الذي إقيم مساء الأحد.

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وارتدت النجمة سوران "40 عامًا" رغم ملابسها الأنيقة المعتادة، فستانًا من اللونين الأسود والوردي غير مناسب لشكل جسدها، وارتدت زوج أحذية سوداء اللون.

وأخففت سوران أيضًا في اختيارها للمكياج الناعم، والذي يتميز بظلال عيون بنية داكنة اللون وأحمر الخدود وأحمر الشفاه وردي اللون.

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وتجرأت مذيعة برنامج "صباح الخير بريطانيا"، كيت غاراواي "52 عامًا" في أن تبرز بين الحشود في ثوب برتقالي مزين بالريش من الرقبة إلى القدمين، مع تسريحة شعر "ويفي".

وارتدت الممثلة جنيفر "36 عامًا" بذلة صفراء اللون ومنقوشة بالأزهار والحيوانات، ومن الأسفل قميص أبيض بربطة عنق سوداء، صرفت الانتباه عن شكلها المغري.

وأسدلت جينيفر، خصلاتها الداكنة في شكل فضفاض ووضعت أحمر شفاه أحمر، وكان مظهرها مناقضًا تمامًا لمجموعة من الفساتين التي كانت ترتديها أغلب النجمات في معرض الجوائز.

وارتدت ديزي ماي كوبر مؤلفة المسلسل الكوميدي "هذا البلد" ونجمته الرئيسية ثوبًا مصنوعًا من أكياس القمامة وقبعة غريبة الشكل في رأسها.

وكشفت النجمة الريفية عن أن والدتها صممت الزي وتبرعت بالأموال التي كانت ستنفقها على ثوب فاخر لحضور الحفل، للأعمال الخيرية.

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