أمل كلوني تتألّق خلال عشاء رومانسيّ في روما مع زوجها

التقطتْ عدسات الباباراتزي، صور الثّنائيّ العالميّ، الممثّل جورج كلوني، وزوجته المُحامية أمل، ليلة الأحد، بينما كانا في طريقهما لتناول وجبة عشاءٍ رومانسيّة في مطعم المأكولات البحريّة الرّاقي "Pierluigi"، في روما.

ويُعدّ خروجهما أيضًا احتفالا بالنّجاحات الباهرة التي حقّقاها معا إذْ صَدر تقريرٌ مُؤخرًا، يُفيد بأنّ ثروة الثّنائيّ زادت 13 مليون دولار في العام الماضي، وذلك حسب قائمة "Sunday Times Rich List"، وعن مصادر دخل الثّنائيّ، فقد جنى جورج 40 مليون دولار من الإعلانات، التي روّج من خلالها لقهوة "نسبرسو" Nespresso، إلى جانب 225 مليون دولار، مدخول مبيعات شركته للمشروبات الرّوحيّة "Casamigos"، أمّا عن أمل، فقد جنتْ 2 مليون و600 ألف دولار من عملها، كمُحامية حقوق إنسان عالمية، لتصل ثروة الثّنائيّ معا، إلى 351 مليون دولار.

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وخرج الثّنائيّ كلوني للاحتفال في مدينة روما الإيطاليّة، وارتدتْ أمل إطلالة عصريّة، تألّفتْ من توب أوف شولدر، مُطابق لنقشة البنطال ذات النّهايات الواسعة، ألا وهي نقشة الكاروهات الضّخمة التي جاءت بـ4 ألوان، أساسي كُحلي، وأحمر وأبيض، وأصفر خردلي.

أكملتْ سيّدة كلوني إطلالتها العصريّة، بحمل حقيبة كلاتش ذهبيّة، واعتمدتْ مكياجًا راقيًا تناسب مع أزيائها، كما سرّحت خصلاتها الدّاكنة بالمموّج المُنسدل.

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